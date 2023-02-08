روسيا تطوّر معدات جديدة لطائرات "Sukhoy SuperJet" المعدّلة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن شركة "إنرغوماش" التابعة لها حصلت على تراخيص لتصنيع معدات جديدة للطائرات، بما فيها طائرات "Sukhoy SuperJet" المدنيّة المعدّلة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "حصلت شركة إنرغوماش على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لتطوير وإنتاج واختبار وإصلاح معدات الطيران، هذا الأمر ضروري لتكون الشركة قادرة على إنتاج غرف الاحتراق الخاصة بمحركات PD-8 الروسية المخصصة للاستخدام مع طائرات Sukhoi SuperJet بنسخها المعدلة (SSJ-New)".

وأشار البيان إلى "أن التراخيص التي منحت للشركة المذكورة تمنحها الحق بتطوير وتصنيع واختبار وإصلاح معدات الطيران، باستثناء المعدات والأنظمة المخصصة للطائرات المدنية المسيرة التي يبلغ وزن إقلاعها الأقصى 30 كلغ أو أقل، وأن التراخيص منحت للشركة إلى أجل غير مسمى".

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وكانت روسيا قد بدأت منذ سنوات بإنتاج طائرات Sukhoy SuperJet المدنية، لكن وبعد فرضت بعض العقوبات الغربية عليها قررت تعديل هذه الطائرات للتخلي عن المعدات الأجنبية الموجودة فيها، وبدأت بإنتاج نماج (SSJ-New) المعدّلة من هذه الطائرات، والتي زوّدت بمكونات محلية الصنع بالكامل.

المصدر: وكالات روسية