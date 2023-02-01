روسيا تعدّل غواصاتها القادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة جدا

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد نجحوا بتعديل غواصات Vityaz-D القادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة تحت الماء.

وحول الموضوع قال المدير العام لمؤسسة الأبحاث المتقدمة الروسية، أندريه غريغوريف: "نجح الخبراء في روسيا بتعديل غواصات Vityaz-D، وبفضل التعديلات التي أدخلت على هذه الغواصات بات بالإمكان استخدامها لمدة أطول في أماكن عملها".

وأضاف "نجح الخبراء بإجراء تعديلات على المعدات الروبوتية في هذه الغواصات، التعديلات أجريت على غواصتين من هذا النوع حاليا، الأمر الذي سيمكننا من الاعتماد عليهما بشكل أفضل.. وعام 2022 انتهينا من مشروع لاختبار غواصات Vityaz-D في المياه العميقة للمحيط الهادئ، وأكّدت هذه الغواصات قدراتها الفنية والتقنية التي يجب أن تتوفر فيها".

وVityaz-D هي غواصات روسية موجهة متوسطة الحجم غير مأهولة، صممت لتكون قادرة على الغوص لأعماق كبيرة جدا، وصنعت هياكلها من خلائط خاصة تحتوي على التيتانيوم، وجهزت بمعدات سونار ومعدات بصرية ورادارية متطورة تمكنها من دراسة قاع المحيطات والبحار.

وكانت روسيا قد نشرت سابقا فيديوهات تظهر استخدام هذا النوع من الغواصات في استكشاف خندق ماريانا، أعمق نقطة تحت سطح الأرض.

المصدر: سلاح روسيا