توجّه المدفعية الروسية ضربات إلى مواقع جيش نظام كييف الواقعة بمنشآت متراصة في مدينة أوغليدار بمنطقة دونباس .

وذلك باستخدام قذائف "كراسنوبول" التي يمكن تعديل مسارها. ويسمح ذلك كل مرة بإنزال ضربات فائقة الدقة إلى العدو في ظروف مرابطته داخل المنشآت المتراصة.

وأشار ناطق باسم مجموعة القوات الروسية V على قناة تليغرام التابعة لها إلى أن القوات الروسية المرابطة على مشارف أوغليدار تسلمت مؤخرا العديد من قذائف "كراسنوبول" الموجهة لتدعم هجوم المشاة والمدرعات.

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ويستخدم مقاتلو جيش نظام كييف المباني الشاهقة المتراصة في المدينة بمثابة مواقع قتالية يمكن إطلاق النيران منها. لذلك من الضروري أن تستخدم هنا المدفعية الفائقة الدقة.

يذكر أنه يتم عند إطلاق قذائف "كراسنوبول" الفائقة الدقة على المنشآت الحجرية والمدرعات تأخير مفعول الصاعق لينفجر بعد أن تتوغل الذخيرة في مكان وجود الهدف.

يذكر أن قذائف "كراسنوبول" الموجّهة يمكن أن تصيب أهدافا كبيرة الحجم على مسافة 15 كلم. أما أهداف أصغر حجما فتصاب من مسافة 9 كلم.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأنه تم تكييف قذيفة "كراسنوبول" ومدافع الهاون والطائرات من دون طيار حيث يتم تزويدها بمحرك نفاث وتوجيهها إلى الهدف بواسطة الليزر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا