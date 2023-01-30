تطوير رشاش "كلاشينكوف" بناء على معطيات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

أدخلت تعديلات ملحوظة في تصميم رشاش "آكا – 12" الروسي آخذا في الاعتبار خبرات العملية العسكرية الخاصة.

وسيبدأ عام 2023 الإنتاج الصناعي المتسلسل لنموذجه المطوّر.

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أعلن ذلك مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال:" من المهم أننا نعمل بالتعاون مع العسكريين ونأخذ في الاعتبار كل الملاحظات الواردة منهم فيما يتعلق بأسلحة نُنتجها، ما يساعدنا في رد الفعل السريع على الاحتياجات المتغيّرة وتحسين منتجاتنا. وعلى سبيل المثال فإن رشاش "كلاشينكوف تم تطويره بناء على نتائج استخدامه في العملية العسكرية الخاصة، وسنقوم العام الجاري بإطلاق نسخته المطوّرة حيث أصبح أريح في الاستعمال وأكثر كفاءة بكثير.

وذكر تشيميزوف في هذا السياق كذلك معدات حربية وأسلحة بدأت شركته في الآونة الأخيرة بإنتاجها على دفعات، ومن بينها دبابات "تي – 90 إم ( بروريف) ومنظومات "إسكندر" التكتيكية العملياتية ومختلف راجمات الصواريخ ومروحيات "كا – 52" (التمساح) و"مي – 28" (صياد الليل) ومقاتلات " سو-35 إس" و"سو-57" للجيل الخامس ومسيّرات "كوب" و"لانتسيت".

أما رشاش "آكا -12" عيار 5.45 ملم من تصنيع شركة "كلاشينكوف"، بصفتها فرعا في شركة "روستيخ، فله، حسب تشيميزوف، دقة وكثافة عالية للنيران، ويمتلك الرشاش عدة لوحات "بيكاتيلي" حيث تركّب أجهزة إضافية مثل أجهزة التصويب والمصباح ودليل الهدف الليزري.

المصدر: نوفوستي