"كلاشينكوف" ستزيد عام 2023 من إنتاج المسيّرات التكتيكية الروسية الصنع

ستزيد شركة "كلاشينكوف" الروسية عام 2023 من حجم إنتاج المسيّرات التي تستخدم على المستوى التكتيكي.

أعلن ذلك رئيس مجموعة شركات "كلاشينكوف" Kalashnikov الروسية، آلان لوشنيكوف، في مقابلة مع قناة "روسيا – 24" التلفزيونية.

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وقال إن المتخصصين في الشركة كانوا دائما مهتمين بإنتاج المسيّرات الصغيرة الحجم. واضطروا أولا إلى تجميعها من قطع الغيار الأسيوية. وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وظهور حاجة إلى هذا النوع من الأسلحة بدأ العمل على قدم وساق على تصنيعها.

ومضى قائلا:" كان من الضروري الحصول على أصداء (ردود فعل) من العسكريين الذين يستخدمونها وتقييماتهم بشأن تشغيل بعض أجزاء المسيّرات ووحداتها التقنية الروسية الصنع. وبعد إدخال التعديلات الضرورية عليها وعلى برمجياتها الروسية التصنيع وجدنا أنفسنا جاهزين لإنتاجها بالجملة".

وأضاف إن شركته قد قامت بتجميع دفعة صناعية أولى من الدرونات التي ستنتجها إنتاجا متسلسلا. ولا يزال المتخصصون في الشركة يطوّرون المسيّرات، مع العلم أن الدفعة القادمة ستختلف عن الدفعة الأصلية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

المصدر: روسيسكايا غازيتا