تركيا تعدّل غواصة تابعة للجيش الباكستاني

أعلن موقع Naval News أن شركة STM التركية نجحت بتعديل إحدى الغواصات العسكرية التابعة للجيش الباكستاني.

وجاء في منشور على الموقع "يوم الأربعاء 25 يناير الجاري أعلنت شركة STM التركية أنها سلّمت سلاح البحرية الباكستاني الغواصة الثانية من نوع Agosta-90B بعد أن قامت يتعديلها وتطويرها، هذه الغواصة الفرنسية الصنع هي أول غواصة تم تصنيعها لصالح الجيش الباكستاني، وأدخلت للخدمة عام 1999".

وخلال عمليات التحديث تم استبدال أجهزة السونار في الغواصة، والمناظير الموجودة فيها، كما استبدلت أنظمة التحكم ونقل البيانات، وأنظمة التوجيه، والرادارات وبعض المعدات الإلكترونية، كما جهّزت بمنظومات Aselsan وHavelsan المطورة من قبل شركات تركية.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات Agosta-90B نحو 76 م، وعرضها 6 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 2050 طنا، ويمكن لهذه الغواصات الحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، والغوص لعمق 350 م، وقطع 8500 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بصواريخ SM-39 المضادة للأهداف البحرية، وطوربيدات من عيار 533 ملم.

المصدر: سلاح روسيا