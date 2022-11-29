تركيا تنزل إلى المياه سفينة عسكرية جديدة طورتها لصالح باكستان

أعلن موقع Naval News أن تركيا أنزلت إلى المياه سفينة عسكرية جديدة تطورها لصالح سلاح البحرية الباكستاني.

وجاء في منشور على الموقع "شهدت اسطنبول مؤخرا احتفالية خصصت لإنزال سفينة خيبر إلى المياه، وهي ثاني سفينة من نوع MILGEM تقوم تركيا بتطويرها لصالح الجيش الباكستاني، وحضر الاحتفالية الرئيس التركي رجي طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وعدد من كبار ضباط البحرية من البلدين.

وخلال الاحتفالية سلّط أردوغن الضوء على تطور العلاقات التركية الباكستانية في مجالات الصناعات الدفاعية في السنوات الاخيرة، وأشار إلى أنه" وبحلول فبراير 2025 سيكون سلاح البحرية الباكستاني قد تسلم رابع سفينة من نوع MILGEM".

وفي يوليو 2018 كانت قيادة البحرية الباكستانية قد وقعت عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا مع شركات تركية للحصول على 4 سفن عسكرية جديدة من نوع MILGEM، وبموجب شروط العقود فإن أول سفينتين من هذه السفن يتم تصنيعها في تركيا في حوض بناء السفن Istanbul Naval Shipyard، أما السفينتان الأخريان فيتم تصنيعهما في باكستان.

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ويبلغ طول كل سفينة من السفن الأربع المذكورة 108.8 م، وعرضها 14.8 م، ومقدار إزاحتها سيعادل 2988 طنا، كما ستزود هذه السفن بمحركات توربينية غازية قادرة على جعلها تتحرك بسرعة 26 عقدة بحرية، وقطع مسافة 3500 ميل في كل مهمة.

وتتسلح هذه السفن بمنظومات LY-80 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية، فضلا عن رادارات متطورة قادرة على تعقب نحو 500 هدف بحري وجوي وبري في وقت واحد.

المصدر: سلاح روسيا