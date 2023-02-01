الهند تشغّل غواصة صاروخية جديدة

أعلنت شركة Naval Group للصناعات العسكرية أن سلاح البحرية الهندي بدأ بتشغيل غواصة صاروخية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "يوم الاثنين 23 يناير الجاري و في حوض MDL لبناء السفن في مومباي، أجريت احتفالية خصصت لتشغيل غواصة Vagir لصالح الجيش الهندي، وهي خامس غواصة kalvari يتم تصنيعها لصالح وزارة الدفاع الهندية، وحضر الحدث رئيس أركان سلاح البحرية الهندي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة Naval Group، لوران إسبيناس".

وحول الموضوع قال لوران إسبيناس: "يعد تشغيل الغواصة الجديدة جدثا مهما لشركتنا ولسلاح البحرية الهندي ولحوض MDL الهندي لبناء السفن، ولجميع شركائنا في الصناعة، نحن فخورون بأننا نشارك من برنامج P75 الهندي لتطوير الغواصات، ومصممون على على تسليم سادس غواصة من نوع kalvari للجيش الهندي".

وأشار المتحدث باسم Naval Group إلى أن الغواصة السادسة من نوع kalvari التي تم تطويرها لجيش الهند تخضع للاختبارات حاليا، ومن المفترض أن تدخل الخدمة رسميا عام 2024.

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وكانت وزارة الدفاع الهندية قد وقعت عام 2005 عقودا مع شركة Mazagon Dock Shipbuilders وشركة Naval Group الفرنسية لتطوير 6 غواصات من نوع kalvari لصالح جيش البلاد، وتم تسليم أول غواصة من هذا النوع لجيش الهند عام 2017، أما الغواصة الثانية فسلّمت عام 2019، والغواصتان الثالثة والرابعة بدأتا الخدمة في الجيش منذ مارس 2021.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية، ويمكن استعمال هذه الغواصات لعمليات البحث والاستطلاع العسكري وعمليات تدمير الغواصات والسفن المعادية وحماية السواحل والأساطيل العسكرية، كما جهزت بطوربيدات SUT 266 من عيار 533 ملم، وصواريخ SM-39 المضادة للسفن.

المصدر: سلاح روسيا