الهند تتخلى عن مشروع غواصاتها العسكرية الواعدة

ذكرت وسائل إعلام هندية أن الهند قد تتخلى عن مشروع تطوير غواصات "Project 75I"، وتستعيض عنها بأخرى تعمل بالديزل والكهرباء.

وجاء في منشور على موقع Hindustan Times "قد تتخلى الهند عن مشروع تطوير غواصات Project 75I، وتستعيض عن هذه الغواصات بدفعات إضافية من غواصات kalvari المطورة عن غواصات Scorpion الفرنسية والتي تعمل بالديزل والكهرباء".

وتبعا للمنشور فإن "الهند قد توقف مشروع تطوير غواصات Project 75I بسبب البطء الشديد في تنفيذ المشروع، وبحلول عام 2030 قد تكون قد ظهرت في العالم غواصات أكثر تقدما تعمل ببطاريات الليثيوم أيون لا تحتاج لمحطات طاقة خاصة على متنها، كما أن إيقاف المشروع قد يساعد الخبراء في الهند على تطوير أجيال جديدة من الغواصات النووية".

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وكان سلاح البحرية الهندي قد وقع عقودا عام 2005 مع شركة Mazagon Dock Limited وشركة Naval Group الفرنسية للحصول على 6 غواصات جديدة من نوع kalvari ، وتسلّم أول غواصة منها عام 2017، أما الثانية فأدخلت الخدمة عام 2019، وعام 2021 تسلم غواصتين أخريين، وحصل على الغواصة الخامسة مؤخراالعام الماضي، أما الغواصة السادسة فسيحصل عليها عام 2023.

ويبلغ طول كل غواصة من نوع kalvari حوالي 67.5 م، وعرضها 6.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 1775 طنا، كما يمكنها حمل طاقم مكوّن من 44 شخصا والحركة بسرعة 20 عقدة بحرية.

المصدر: سلاح روسيا