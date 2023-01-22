روسيا تصنع سفنا عسكرية جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

أعلن مصنع آمور الروسي لبناء السفن أنه يعمل على تطوير دفعات جديدة من السفن الصاروخية لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "بحلول نهاية يونيو القادم سينزل الخبراء في مصنعنا إلى المياه سفينتين صاروخيتين جديدتين من نوع كاراكورت، إحدى تلك السفن سيتم نقلها إلى فلاديفوستوك لتجهيزها بالمعدات اللازمة واختبارها".

وأضاف البيان " عام 2020 وقع مصنعنا مع وزارة الدفاع الروسية عقودا لتطوير عدة سفن من نوع كاراكورت لصالح الجيش، وهذه السفن هي في مراحل مختلفة من عملية التصنيع حاليا".

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وسفن "كاراكورت" التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22800 هي فرقاطات بحرية صاروخية طولها 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية مجنحة من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا