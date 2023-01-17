سلاح البحرية الروسي يحصل على منظومات جديدة لإنقاذ السفن والغواصات

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في جيش البلاد حصل على منظومات جديدة لإنقاذ السفن والغواصات.

وقالت المصادر لصحيفة إزفستيا الروسية " تلقت وحدات تابعة لسلاح البحرية الروسي مؤخرا منظومات جديدة لإنقاذ السفن والغواصات، الدفعات الأولى من هذه المنظومات حصلت عليها وحدات تابعة للأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وتبعا للمصادر فإن المنظومات تشمل حاويات خاصة مجهّزة بمعدات مختلفة، منها معدات تستعمل لإطفاء الحرائق، ومنظومات لضخ المياه من السفن والغواصات المتضررة في الماء، كما تضم هذه المنظومات غواصات مسيّرة صغيرة تستعمل للبحث وتقديم المساعدة للسفن أو الغواصات في الحالات الطارئة.

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "إزفستيا" أن المنظومات الجديدة ركّبت حاليا على بعض السفن التابعة للجيش الروسي، وأن طواقم هذه السفن بدأت بالتدرّب على استخدام تلك المنظومات.

وتمتلك روسيا اليوم العديد من سفن الإنقاذ البحري، كما لديها عدة غواصات مسيرة وروبوتات بحرية لمهمات الإنقاذ، فضلا عن امتلاكها لغواصات إنقاذ قادرة على العمل على في المياه العميقة مثل غواصتي "AS-30"، و"AS-36".

المصدر: سلاح روسيا