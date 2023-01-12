انتهاء الاختبارات البحرية لسفينة أبحاث روسية جديدة

أعلن مصنع "يانتار" الروسي لبناء السفن عن انتهاء مرحلة الاختبارات البحرية لسفينة جديدة خاصة بالأبحاث البحرية طورها لصالح الجيش الروسي.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع "انتهت جميع مراحل اختبارات المصنع البحرية على سفينة يفغيني غوريغليدجان المخصصة للأبحاث البحرية، والتي طوّرت لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع الحكومي 02670".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات تم التحقق من آلية عمل جميع المنظومات والمعدات الموجودة في السفينة، وبناء على نتائج الاختبارات تم توقيع شهادات الاعتماد لتشغيلها وتسليمها للعميل، إدارة مصنع يانتار أبلغت العميل بجاهزية السفينة".

Объединенная судостроительная корпорация

بدأت روسيا بتطوير هذه السفينة عام 2016، وزودتها بهيكل معدل عن هياكل قاطراتها البحرية من فئة MB-305، وجهزتها بمعدات متطورة لتقوم بأعمال المسح الجيولوجي ووضع الخرائط لقاع المحيطات والبحار، ومعدات للبحث العلمي ورصد البيئات البحرية، وغواصات صغيرة موجهة لتصوير ورصد قاع البحر، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020 وبعدها أخضعتها لعدة مراحل من الاختبار.

ويعادل مقدار إزاحة هذه السفينة للمياه 4000 طن، ويمكنها نقل 55 شخصا بمن فيهم علماء وباحثون وأعضاء الطاقم، والعمل في مهمات تصل مدتها لـ 32 يوما.

المصدر: سلاح روسيا