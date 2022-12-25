اليابان تنزل إلى المياه سفينة صاروخية من جيل جديد

احتفلت اليابان مؤخرا بإنزال سفينة عسكرية صاروخية إلى المياه، تنتمي لأسرة سفن Mogami المعدّلة.

وجاء في بيان صادر عن شركة Mitsubishi Heavy Industries اليابانية "يوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري: "شهد حوض بناء السفن التابع لشركتنا في ناغازاكي احتفالية خصصت لإنزال سفينة Agano الصاروخية الجديدة إلى المياه، هذه السفنة تنتمي لأسرة سفن Mogami من الفئة المعدلة 30FFM".

وأشار البيان إلى أن Mitsubishi Heavy Industries تعمل كمقاول عام لتنفيذ برنامج تصنيع فرقاطات 30FFM المطوّرة لصالح الجيش الياباني، وان اليابان من المفترض أن تحصل على 22 سفينة من هذا النوع.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن 30FFM نحو 132.5م، وعرضها 16.3 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 5500 طن، كما جهزت هذه السفن بمحركات تعمل بالديزل والغاز يمكنها من الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية.

وتتسلح هذه السفن بمدافع من عيار 127 ملم، ومنصات Mk.41 لإطلاق الصواريخ، وصواريخ مضادة للسفن يصل مداها إلى 400 كلم، وطوربيدات من عيار 324 ملم، ورشاشات من عيار 12.7 ملم، كما جهزت بمنصات لحمل المروحيات.

المصدر: سلاح روسيا