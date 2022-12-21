بدء الاختبارات الحكومية على سفينة "العاصفة" الروسية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن بدء الاختبارات الحكومية على سفينة "بوريا" أو (العاصفة) العسكرية التي طورت لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "بدأت في بحر البلطيق مؤخرا مرحلة الاختبارات الحكومية على سفينة بوريا الصاروخية من نوع كاراكورت، والتي طوّرت في إطار المشروع الحكومي 22800 لصالح سلاح البحرية الروسي".

وأضاف البيان "خلال الاختبارات التي ستخضع لها السفينة سيقوم الطاقم مع أعضاء اللجان الحكومية والخبراء بالتحقق من جميع منظومات السفينة بما فيها منظومات الملاحة والاتصالات ومنظومات التسليح، وستقوم السفينة بمناورات على سرعات عالية، وفي المستقبل القريب سيقوم طاقم السفينة باختبارات لإطلاق النار منها على أهداف بحرية".

و"بوريا" هي رابع سفينة من نوع "كاراكورت" تم بناؤها في مصنع "بيلا" الروسي في إطار المشروع الحكومي 22800، وبدأ العمل على تصنيعها عام 2016 وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2018.

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ويبلغ طول كل سفينة من سفن "كاركورت" الصاروخية الروسية 67 مترا، وعرضها 11 م، ومقدار إزاحتها للمياه 800 طن، ويمكنها الإبحار لمسافات تصل إلى 2500 ميل بسرعة 30 عقدة بحرية، وإنجاز مهمات تستمر لـ 15 يوما.

وتتضمن منظومة التسليح الأساسية لهذه السفن مدافع AK-176MA الجديدة من عيار 76.2 ملم، ومنظومات AK-630M المضادة للأهداف الجوية، وصواريخ هجومية من نوع Kalibr-NK.

المصدر: سلاح روسيا