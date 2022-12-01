"حديقة الحيوان" تحسب مسار واتجاه القذائف والصواريخ الأوكرانية

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن سر الرماية الدقيقة للمدفعية والصواريخ الروسية باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية. وبينها منظومة "زووبارك" ("حديقة الحيوان") للاستطلاع ومراقبة الرماية.

وتخصص"حديقة الحيوان" هذه لاستطلاع المواقع النارية للعدو، بما فيها مواقع راجمات الصواريخ، المدافع، مدافع الهاون، منصات إطلاق الصواريخ التكتيكية والدفاعات الجوية وكذلك حساب مسارات قذائف وصواريخ العدو وتعديل نيران الوسائل النارية الصديقة وتتبع الأجواء ومراقبة المسيرات.

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ويتم اكتشاف الذخائر المحلّقة في الجو بواسطة رادار يحسب مساراتها ويحدد نقطة انطلاقها ومنطقة سقوطها، ما لا يسمح باكتشاف المواقع النارية للعدو فحسب بل وتصحيح عمل المدافع الصديقة.

ويعني ذلك أن الرادار يلتقط الذخيرة المحلقة في الجو ويقوم بتحليل سرعتها ومسارها ويعطي احداثيات مدفع يطلقها.

ويقوم مبدأ عمل "حديقة الحيوان" على أنها تلتقط الذخيرة أثناء تحليقها وتتابعها خلال عدة ثوان، ثم تقدم إحداثيات المدفع إلى الوسائل النارية الصديقة. ويستغرق كل ذلك 30 ثانية.

ويتطلب ذلك من أفراد طاقم المنظومة كفاءة عالية وخاصة في مجال الرياضيات والنمذجة الكمبيوترية.

جدير بالذكر أن العدو لا يجلس مكتوف اليديْن ويحاول دائما تحديد مكان تموضع " حديقة الحيوان"، لذلك يترتب على أفراد طاقمها الانتقال السريع إلى موقع احتياطي كل مرة بعد إجراء عملية حسابية. وتتحقق قابلية المنظومة للحركة بفضل سرعتها التي تبلغ 60 كلم/ساعة، وتستغرق عملية نشر المنظومة في مكان جديد 5 دقائق فقط.

المصدر: روسيسكايا غازيتا