"السيدة الغامضة".. تعرف على "أول مومياء مصرية قديمة حامل" في العالم!

أعاد علماء الطب الشرعي بناء وجه أول مومياء مصرية قديمة حامل في العالم.

وتم تحليل المرأة المحنطة، المعروفة باسم "السيدة الغامضة"، العام الماضي من قبل فريق من الباحثين البولنديين، الذين اكتشفوا دليلا على وجود جنين داخل بطنها.

ويعتقدون أنها ماتت منذ حوالي 2000 عام بينما كانت في حملها لمدة 28 أسبوعا، وكان عمرها على الأرجح بين 20 و30 عاما.

والآن، استخدم الخبراء جمجمتها وبقايا أخرى لإنتاج صورتين تظهران كيف كانت تبدو عندما كانت على قيد الحياة في القرن الأول قبل الميلاد.

وقالت شانتال ميلاني، عالمة الأنثروبولوجيا الجنائية الإيطالية وعضو مشروع Warsaw Mummy: "عظامنا والجمجمة على وجه الخصوص، تقدم الكثير من المعلومات حول وجه الفرد. وعلى الرغم من أنه لا يمكن اعتبارها صورة دقيقة، إلا أن الجمجمة مثل العديد من الأجزاء التشريحية فريدة من نوعها وتظهر مجموعة من الأشكال والنسب التي ستظهر في الوجه النهائي. والوجه الذي يغطي الهيكل العظمي يتبع قواعد تشريحية مختلفة، وبالتالي يمكن تطبيق إجراءات معيارية لإعادة بنائه، على سبيل المثال لتحديد شكل الأنف. والعنصر الأكثر أهمية هو إعادة بناء سماكة الأنسجة الرخوة في نقاط عديدة على سطح عظام الوجه. لهذا، لدينا بيانات إحصائية لمختلف السكان في جميع أنحاء العالم".

ويقال إنه تم العثور على السيدة الغامضة في المقابر الملكية في طيبة، صعيد مصر، قادمة من نخبة مجتمع طيبة.

وتم اكتشاف مومياءها في أوائل القرن التاسع عشر وتعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وهو الوقت الذي كانت فيه كليوباترا ملكة وكانت مدينة طيبة بمثابة خلية نحل.

ونقلت المومياء من مصر إلى وارسو في ديسمبر 1826، في وقت قريب من بعض أهم الاكتشافات من وادي الملوك المصري.

وبينما كان يُعتقد في البداية أنها بقايا الكاهن هور جيهوتي، اكتشفت المومياء في عام 2016 على أنها امرأة محنطة.

وكان جسدها ملفوفا بعناية في الأقمشة وترك مع مجموعة غنية من التمائم لرؤيتها في الحياة الآخرة.

وكتب مشروع Warsaw Mummy على "فيسبوك": "كان التحنيط تعبيرا عن الاهتمام بالحفاظ على شخص ما في الحياة الآخرة''.

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ويُعتقد أن المومياء هي أول عينة محنطة معروفة باحتوائها على جنين، وهي معروضة حاليا في المتحف الوطني في وارسو.

وأراد اثنان من المتخصصين في الطب الشرعي، إلى جانب باحثين من جامعة وارسو، "إعادة إضفاء الطابع الإنساني" على المومياء باستخدام تقنيات ثنائية وثلاثية الأبعاد لإعادة بناء وجهها.

وقال فنان الطب الشرعي هيو موريسون: "تُستخدم إعادة بناء الوجه بشكل أساسي في الطب الشرعي للمساعدة في تحديد هوية الجسم عندما تكون وسائل تحديد الهوية الأكثر شيوعا مثل التعرف على بصمات الأصابع أو تحليل الحمض النووي فارغة.

وغالبا ما يُنظر إلى إعادة بناء وجه الفرد من جمجمته كملاذ أخير في محاولة لتحديد هويته.

ويمكن استخدامه أيضا في سياق أثري وتاريخي لإظهار كيف كان يمكن أن يظهر القدماء أو الشخصيات الشهيرة من الماضي في الحياة.

ولم يستطع الخبراء في مشروع Warsaw Mummy تحديد سبب عدم استخراج الجنين وتحنيطه من تلقاء نفسه، كما ظهر في حالات أخرى من الأطفال المولودين ميتا.

ونشر باحثون من الأكاديمية البولندية للعلوم مقالا في عام 2021 حول كيف كشفت فحوصاتهم أن المومياء كانت حاملا.

ومع ذلك، في أغسطس، اندلع خلاف غير عادي بين الفريق، حيث شكك العديد من الأعضاء في النتيجة.

وزعموا أن ما بدا أنه جنين في فحوصات الأشعة السينية وصور الأشعة المقطعية كان في الواقع نتيجة "وهم الكمبيوتر وسوء التفسير".

فبدلا من وجود طفل، يعتقدون أنه "أعضاء محنطة" داخل معدة المرأة.

وقالت كاميلا براولينسكا، المؤسس المشارك لمشروع Warsaw Mummy، إن البحث الأصلي "لم يكن دراسة علمية موثوقة''، في حين أن عالمة الأشعة لوكاش كوناكي والمحافظة على البيئة دوروتا إجناتوفيتش ووينياكوسكا، تشككان أيضا في البحث.

لكن اثنين من أعضاء المشروع رفضا هذه الادعاءات. وقالا: "فريق مشروع Warsaw Mummy لا يؤكد هذه المعلومات. المومياء حامل".

واستنادا إلى موضع الجنين وكيفية إغلاق قناة الولادة، تمكن الباحثون من تحديد أن السيدة الغامضة لم تموت أثناء الولادة.

وفي يوليو، تم الكشف عن أن المرأة المحنطة ماتت على الأرجح بسبب سرطان البلعوم - وهو نوع نادر من السرطان يؤثر على جزء الحلق.

وكان باحثو مشروع Warsaw Mummy يجرون مسحا لجمجمة الجثة القديمة عندما اكتشفوا علامات غير عادية في العظام تشير إلى السرطان.

المصدر: ديلي ميل