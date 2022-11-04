الأسطول الروسي يتسلّم سفينة دورية جديدة مضادة للغواصات

تسلّم سلاح البحرية في الجيش الروسي سفينة دورية جديدة من نوع "غراتشونوك" مضادة للسفن والغواصات، تم تطويرها ضمن المشروع الحكومي 21980.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع أن "السفينة تم ضمها للخدمة في قاعدة لينينغراد العسكرية البحرية، وهي ثاني سفينة من هذا النوع تنضم للعمل لصالح هذه القاعدة".

تطور روسيا سفن "غراتشونوك" في إطار المشروع الحكومي رقم 21980 لتشغلها كسفن خفر قتالية سريعة قادرة على التصدي للسفن والغواصات، ودعم القطع البحرية الصديقة.

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ويبلغ طولها 31 مترا، وعرضها 7.4 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 139 طنا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية لمسافات تبعد 200 ميل عن قواعد انطلاقها، فضلا عن أنها مجهزة بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر والسونار للكشف عن الأهداف المعادية تحت الماء، ومسلحة بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A و DP-64، ومنظومات Igla-1 الصاروخية المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا