روسيا تنتهي من اختبار كاسحة جليد نووية جديدة

أعلنت شركة Atomflot الروسية عن اكتمال الاختبارات البحرية على كاسحة جليد نووية جديدة طورتها في إطار المشروع الحكومي "22220".

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "تم الانتهاء من الاختبارات البحرية التي خضعت لها كاسحة الجليد النووية الروسية الجديدة أورال، والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي 22220".

وأضاف البيان "بدأت السفينة المرحلة الأخيرة من الاختبارات في 14 أكتوبر الفائت، وجرت الاختبارات بنجاح".

و"أورال" هي ثالث كاسحة جليد نووية تطورها روسيا في إطار المشروع "22220"، وقد بدأ العمل على تطويرها عام 2016، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو 2019.

وتطور روسيا السفن في إطار المشروع المذكور لتعمل ككاسحات جليد قادرة على مرافقة السفن والقوافل البحرية من مناطق القطب الشمالي، وتنفيذ مهمات الإنقاذ وشق الطريق للسفن في المياه التي تصل سماكة الجليد فوقها إلى 2.8 م.

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وجهزت هذه السفن بمحطات طاقة نووية مستقلة باستطاعة 60 ميغاواطا عمر خدمتها الافتراضي 320 ألف ساعة، أما طول هذه السفن فيبلغ 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن.

المصدر: سلاح روسيا