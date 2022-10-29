روسيا تطور طائرات مدنية جديدة بمكونات محلية الصنع

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير طائرات مدنية جديدة تم تجميعها بالكامل من مكونات محلية الصنع.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للمؤسسة، أوليغ يفتوشينكو: "بدأت عملية انتاج طائرات Tu-214 المدنية الجديدة التي سيتم تسليمها لشركات الطيران التجارية عام 2023، وباشر مصنع قازان للطائرات بعملية زيادة إنتاج هذا النوع من الطائرات وفقا للخطط الموضوعة".

وأضاف "طائرات Tu-214 الجديدة مصنوعة من مكونات روسية بالكامل، ومجهزة بمحركات PS-90A الروسية أيضا، من المفترض أن يزود مصنع قازان للطائرات شركة آيروفلوت الروسية بـ 339 طائرة جديدة، من بينها 40 طائرة من نوع Tu-214.

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وكانت شركة "آيروفلوت" الروسية قد وقعت في سبتمبر الفائت عقودا بقيمة تزيد عن ترليون روبل للحصول على 339 طائرة مدنية جديدة من صنع روسي حتى عام 2030، ومن المقرر أن تحصل الشركة على 210 طائرات من نوع MS-21، و40 طائرة Tu-214، كما تخطط للحصول على 89 طائرة SSJ New.

المصدر: سلاح روسيا