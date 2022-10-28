روسيا تستغني عن المكونات الأجنبية في صناعة مروحيات Ansat الشهيرة

أعلن مصنع قازان الروسي لصناعة الطائرات أنه يعمل على خطة للاستغناء عن جميع المكونات المستوردة التي تدخل في تطوير مروحيات Ansat المتعددة المهام.

وحول الموضوع قال رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف: "يعتزم مصنع قازان لصناعة الطائرات والمروحيات استكمال برنامج وضعه لاستبدال جميع الواردات الأحنبية التي تستخدم في تطوير مروحيات Ansat التي ينتجها".

وأشار مينيخانوف إلى أنه ومع العمل على الخطة الجديدة من الضروري الحفاظ على وتيرة الإنتاج في المصنع المذكور حيث يتم إنتاج ما لايقل عن 100 مروحية هناك كل سنة.

ومن جهته قال أليكسي غاريبوف ، نائب المدير العام وكبير المصممين في المصنع: "يعمل مصنعنا على خطة ليكون قادرا في أقصر فترة ممكنة على تقديم مروحية Ansat مصنوعة من مكونات محلية بالكامل، قمنا باستبدال 14 مكون من المكونات الأجنبية بالفعل حاليا، ونعمل على اتبدال المكونات الباقية".

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وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها هو تصميمها الخاص الذي يساعد في تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

المصدر: سلاح روسيا