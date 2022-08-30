تقنيات روسية جديدة تحسن أداء المروحيات وتزيد سرعتها

أعلنت شركة "مروحيات روسيا" القابضة عن تطوير شفرات جديدة للمروحيات من شأنها أن تزيد سرعة هذه الطائرات وتحسن أداءها.

وجاء في بيان صادر عن الشركة "الشفرات الجديدة التي طورناها للمروحيات صنعت باستخدام أحدث التقنيات ومن مواد بوليميرية مركبة، ولديها خصائص ديناميكية هوائية محسنة، سيؤدي استخدام هذه الشفرات إلى تحسين أداء طيران مروحيات Ansat المخصصة للتصدير والاستخدام المحلي".

وأضاف البيان "تجري حاليا عمليات اختبار القواعد المعدلة التي سيتم تركيبها على الجسم الأساسي وذيل المروحيات، ستبدأ رحلات الطيران الأولى باستخدام الشفرات الجديدة عام 2023، ومن المفترض أن يبدأ الإنتاج المتسلسل بكميات كبيرة لهذه الشفرات عام 2024".

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ومن جانبه قال رئيس هيئة صناعة الطيران في شركة "روستيخ" الروسية، أناتولي سيرديوكوف: "مصنوعات مهندسينا الجديدة يجب أن تحسن من أداء الطيران في المروحيات بشكل كبير، ستزداد سرعة الإقلاع ، وستزيد سرعة الطيران في بمقدار 15 كلم/ساعة لتصل إلى 235 كلم/ساعة.. هذه الشفرات يمكن تركيبها على العديد من أنواع المروحيات وليس على طائرات Ansat فقط، لقد ناقشنا مثل هذه الاحتمالات، في الوقت الحالي يتم إعداد اختبارات مختلفة لتأكيد جودة وموثوقية هذه الشفرات".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشفرات الجديدة التي طورها الخبراء الروس ستساعد المروحيات على نقل 200 كلغ من الحمولات الإضافية، كما ستخفف من معدلات الضوضاء أثناء عمل المروحية، وستحن من حركة الطائرات في الهواء بشكل ملحوظ.

المصدر: سلاح روسيا