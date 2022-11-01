بعد 85 عاما من التخلي عنها .. الباحثون يكتشفون مخبأ تاريخيا لمعدات مصوّر أسطوري!

في عام 1937، تخلى المصور ورسام الخرائط برادفورد واشبورن، عن معدات الكاميرا ومعدات المسح والإمدادات عندما واجه طقسا سيئا أثناء استكشاف منطقة يوكون المتجمدة في كندا.

وفي أغسطس، أي بعد 85 عاما، اكتشف فريق من العلماء ومستكشفي الجبال المحترفين مخبأا تاريخيا مفقودا منذ زمن طويل للمعدات المدفونة في الجليد على نهر والش الجليدي البعيد.

وقبل ثمانية عقود، كان واشبورن وزميله المستكشف روبرت بيتس، يحاولان تسلق جبل لوكانيا في جبال سانت إلياس عندما أجبرهم سوء الأحوال الجوية على ترك معدات الكاميرا الثقيلة وراءهما.

وفي أواخر أبريل 2022، انطلق المتزلج الجبلي المحترف غريفين بوست، في رحلة استكشافية لمدة ثلاثة أسابيع إلى الجبل الجليدي - الموجود داخل محمية ومتنزه Kluane الوطني في كندا - إلى جانب مغامرين وعلماء آخرين، للبحث عن مواقع الكاميرات.

وقال بوست في بيان صحفي: "كنت متفائلا، لكنني علمت أن الأمر أشبه بالعثور على إبرة يضرب بها المثل في كومة القش. ويمكن أن يحدث الكثير في 85 عاما على نهر جليدي".

واستُدعيت دورا ميدرزيكا، عالمة الجليد في جامعة أوتاوا، للسفر إلى الموقع ورسم خريطة للنهر الجليدي، لتحديد المكان الذي يمكن أن يتحرك الترس فيه بمرور الوقت.

وقالت ميدرزيكا لـ Insider: "احتاجوا بشكل أساسي إلى المساعدة لمعرفة كيفية تحرك النهر الجليدي وما هي أفضل طريقة للعثور على ذاكرة التخزين المؤقت".

وساعد فريق من علماء الجليد في جامعة أوتاوا البعثة عن بُعد.

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وعند وصوله إلى المنطقة، بحث الفريق سيرا على الأقدام والتزلج والتزحلق على الجليد.

وقالت ميدرزيكا: "كانت لدينا فكرة عن المكان الذي نبدأ فيه البحث، لكن لم يكن هناك شيء دقيق للغاية"، مضيفة: "قطعنا كيلومترات كثيرة مشيا أعلى وأسفل النهر الجليدي. واجهنا صعوبة في العثور عليه - لم نتمكن من رؤيته في أي مكان".

ولمحاولة التعرف على الموقع الأصلي للمخيم، قام الفريق بالتمعن في صور موقع المخبأ الذي نجا من رحلة واشبورن الاستكشافية.

ولم يعثر الفريق على الكاميرات إلا في رحلة ثانية أقصر إلى الجبل الجليدي في أغسطس.

وقالت ميدرزيكا: "كنا على وشك الاستسلام لأن كل جهودنا لم تقدم لنا شيئا".

وفي اليوم قبل الأخير من الرحلة، توصلت ميدرزيكا إلى نظرية جديدة حول مكان وجود القطع الأثرية.

وقالت إن الأنهار الجليدية تتحرك عادة بمعدل ثابت من سنة إلى أخرى، لكن نهر والش هو نهر جليدي نادر "يتزايد"، على حد قولها، ما يعني أنه يتحرك بشكل أسرع لمدة عام أو عامين كل بضعة عقود.

ولاحظت أن أكواما من الحطام اجتازت طول النهر الجليدي بالكامل، والتي اعتقدت أنها ناجمة عن الارتفاع المفاجئ في التيار. ودفعها ذلك إلى معرفة كيف ومتى تدفق النهر الجليدي في الماضي.

وسمحت لها الملاحظة بحساب تقدير جديد لمكان وجود العناصر، والذي كان على بعد ثلاثة أو أربعة أميال أسفل الوادي وحوالي 14 ميلا من المكان الذي تركه فيه واشبورن.

وقاد حدسها الفريق في النهاية إلى العتاد المفقود. وقالت ميدرزيكا: "لقد كان شعورا رائعا، وشعرت بالارتياح لأنني لم أفشل في العثور على ذاكرة التخزين المؤقت"، مضيفة "كانت لحظة ملحمية للجميع".

وبعد أسابيع، عاد العلماء من باركس كندا إلى الجبل الجليدي مع فريق الحملة لاستخراج الكاميرا من الجليد. ووجد الفريق جزءا كبيرا من الكاميرا الهوائية Fairchild F-8 من واشبورن، مع كاميرتين للصور المتحركة مع فيلم لا يزال محملا بالداخل، والخيام، وغيرها من معدات البقاء على قيد الحياة.

ووفقا لميدرزيكا، عرف الفريق أن واشبورن التقط صورا للمناظر الطبيعية قبل أن يتخلى عن معداته. والآن يخططون لتطوير الفيلم الذي مضى عليه عقود، على أمل إنقاذ الصور.

وقالت ميدرزيكا: "المهم حقا هنا هو أن هذه بيانات جديدة لم يكن لدينا أي وسيلة للحصول عليها دون العثور على ذاكرة التخزين المؤقت هذه"، مضيفة "تمكنا من تتبع المسار الذي سلكته ذاكرة التخزين المؤقت منذ عام 1937".

وقالت إن النتائج يمكن أن تساعد العلماء على فهم كيفية تحرك الأنهار الجليدية بشكل أفضل، مضيفة أنه "إذا قمنا بدمج هذه المعلومات الآن مع بيانات الأقمار الصناعية، فيمكننا محاولة معرفة ما إذا كان تدفق هذا النهر الجليدي المحدد قد تغير وكيف تغير خلال الماضي".

المصدر: ساينس ألرت