اكتشاف طريقة جديدة تماما لقياس الوقت

يعد تحديد مرور الوقت في عالم من الساعات الموقوتة والبندولات المتأرجحة، حالة بسيطة لحساب الثواني بين "آنذاك" و"الآن".

وكشفت تجارب باحثين من جامعة أوبسالا في السويد، على الطبيعة الشبيهة بالموجة لشيء يسمى حالة Rydberg، عن طريقة جديدة لقياس الوقت لا تتطلب نقطة انطلاق دقيقة.

وتعد ذرات Rydberg بالونات منتفخة بشكل مفرط لمملكة الجسيمات. وتحتوي هذه الذرات، المنتفخة بالليزر بدلا من الهواء، على إلكترونات في حالات طاقة عالية للغاية، تدور بعيدا عن النواة.

وبالطبع، لا تحتاج كل مضخة ليزر إلى نفخ ذرة حتى تصل إلى أبعاد كرتونية. وفي الواقع، يتم استخدام الليزر بشكل روتيني لدغدغة الإلكترونات في حالات طاقة أعلى لمجموعة متنوعة من الاستخدامات.

وفي بعض التطبيقات، يمكن استخدام ليزر ثان لمراقبة التغيرات في موضع الإلكترون، بما في ذلك مرور الوقت. ويمكن استخدام تقنيات "مسبار المضخة" هذه لقياس سرعة بعض الإلكترونيات فائقة السرعة، على سبيل المثال.

كما أن تحفيز الذرات إلى حالات Rydberg هو خدعة مفيدة للمهندسين، ليس أقلها عندما يتعلق الأمر بتصميم مكونات جديدة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية. ولا داعي للقول إن الفيزيائيين جمعوا قدرا كبيرا من المعلومات حول الطريقة التي تتحرك بها الإلكترونات عند دفعها إلى حالة Rydberg.

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ويُشار إلى كتاب القواعد الرياضية وراء هذه اللعبة الجامحة لروليت Rydberg للإلكترون باسم حزمة موجات Rydberg. وتماما مثل الموجات الفعلية في البركة، فإن وجود أكثر من حزمة موجية من Rydberg تتموج في الفضاء يخلق تداخلا، ما ينتج عنه أنماط فريدة من التموجات. قم برمي ما يكفي من حزم موجات Rydberg في البركة الذرية نفسها، وستمثل هذه الأنماط الفريدة الوقت المميز الذي تستغرقه حزم الموجة لتتوافق مع بعضها البعض.

وتضمن البحث قياس نتائج ذرات الهليوم المثارة بالليزر ومطابقة نتائجهم بالتنبؤات النظرية.

وأوضحت عالمة الفيزياء مارتا بيرهولتس من جامعة أوبسالا في السويد، والتي قادت الفريق: "إذا كنت تستخدم عدادا، فعليك تحديد الصفر. تبدأ العد في مرحلة ما. الفائدة من ذلك أنه ليس عليك بدء الساعة - ما عليك سوى إلقاء نظرة على هيكل التداخل وتقول "حسنا، مرت 4 نانو ثانية"".

ويمكن استخدام كتاب إرشادي لحزم موجات Rydberg المتطورة إلى جانب أشكال أخرى من التحليل الطيفي لمسبار المضخة التي تقيس الأحداث على نطاق صغير، عندما تكون بين الحين والآخر أقل وضوحا، أو ببساطة غير مريحة للقياس.

والأهم من ذلك، أن أيا من بصمات الأصابع لا تتطلب وقتا وحديثا لتكون بمثابة نقطة بداية وتوقف للوقت. وسيكون الأمر أشبه بقياس سباق عداء غير معروف ضد عدد من المنافسين الذين يجرون بسرعات محددة.

ومن خلال البحث عن توقيع حالات Rydberg المتداخلة وسط عينة من ذرات مسبار المضخة، يمكن للفنيين ملاحظة الطابع الزمني للأحداث التي لا تتجاوز 1.7 تريليون جزء من الثانية.

ويمكن لتجارب الساعات الكمومية المستقبلية أن تحل محل الهيليوم مع ذرات أخرى، أو حتى استخدام نبضة ليزر من طاقات مختلفة، لتوسيع دليل الطوابع الزمنية لتلائم نطاقا أوسع من الظروف.

ونُشر البحث في مجلة Physical Review Research.

المصدر: ساينس ألرت