مُنح أحد المشاركين في العملية الروسية الخاصة بأوكرانيا لقب بطل روسيا بفضل استخدامه لبندقية القنص "سومراك" (الغسق) البعيدة المدى.

أعلن ذلك، فلاديسلاف لوبايف، مؤسس شركة Lobaev Arms المصنّعة لبندقيات القنص في حديث أدلى به في 14 أكتوبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح قائلا إن "الغسق أظهرت أفضل خواصها في العملية العسكرية الخاصة، وبفضلها نال أحد قناصينا لقب بطل روسيا. ولا يجوز بالطبع الكشف عن اسمه، لكن من المعلوم أنه أصاب من بندقية القنص "الغسق" عشرات الأهداف ذات الأولوية". وأضاف أن "الغسق" تحظى بطلب فائق بين العسكريين.

إقرأ المزيد

يذكر أن بندقية القنص SVLK-14S "سومراك" (الغسق) تم تصميمها عام 2012. وبلغ المدى الأقصى لعملها ما يزيد عن 2500 متر. وسبق لها عام 2027 أن سجّلت رقما قياسيا عالميا من ناحية مدى الرماية حيث أصاب القناص هدفه على مسافة 4210 أمتار.

ولم يتم تحطيم هذا الرقم القياسي العالمي إلى حد الآن. وتُعد "الغسق" من أفضل بندقيات القنص في العالم من حيث مدى الرماية.

المصدر" روسيسكايا غازيتا