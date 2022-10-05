الجيش الأوكراني يتسلم مدافع تخلت عنها الدنمارك

أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية بأن مدافع CAESAR الذاتية الحركة التي تخلى عنها الجيش الدنماركي ترسل إلى أوكرانيا.

ولم يتخذ إلى حد الآن قرار نهائي بعدد المدافع التي ستُسلم إلى الجيش الأوكراني ويتراوح هذا العدد بين 6 مدافع و12 مدفعا.

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وتختلف النسخة الجديدة لـCAESAR عن نسخ يمتلكها الجيش الأوكراني حيث نصب المدفع على منصة الشاحنة التشيكية الرباعية المحاور Tatra T815 بدلا من ثلاثية المحاور الفرنسية Renault Trucks Defense Sherpa 5. وتم تزويد الشاحنة بمحرك "تاترا" الذي ينتج قدرة 410 أحصنة. أما المدفع نفسه فتم تزويده بنظام التعمير الأوتوماتيكي حيث ازداد عدد الذخائر من 18 إلى 30 ذخيرة. وبلغ وزن المدفع المتحرك 32000 كلغ، وعدد أفراد الطاقم 3 أفراد.

وقد بدأ انتاج المدافع ذاتية الحركة من هذا النوع عام 2019 ، واتضح أن مواصفاتها لا تتفق مع ما هو مقرر، لذلك رفض الدنماركيون تزويد جيشهم بها وانتهز فرصة سانحة للتخلص منها عن طريق إرسالها إلى أوكرانيا.

يذكر أن الجيش الأوكراني انتقل الآن إلى أنظمة المدفعية التابعة لحلف الناتو عيار 155 و105 ملم التي حلت محل أنظمة "دي – 30" و"دي – 20" و"غفوزديكا" و"اكاتسيا" و"رابيرا" السوفيتية الصنع التي تم تدميرها كلها تقريبا في ميدان القتال بضربات الجيش الروسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا