مركز "غاماليا" بدأ بتطوير لقاحات mRNA

أعلن دينيس لوغونوف، نائب مدير مركز "غاماليا" للشؤون العلمية، أنه يمكن تطعيم الشخص بهذه اللقاحات يوميا، دون انتظار انخفاض عدد الأجسام المضادة.





ويشير لوغونوف، إلى أن خبراء المركز بدأوا في ابتكار لقاح mRNA (الحمض النووي الريبوزي المرسال) المضاد للفيروس التاجي المستجد، حيث تم إنشاء مجموعة مختبرات خاصة لذلك.

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وقال في محاضرة ألقاها في منتدى Openbio ، "تتمتع لقاحات mRNA بميزة مهمة جدا، وهي إمكانية إعطاؤها كل يوم وكل شهر، أي تختلف عن لقاحات النواقل، التي لا يمكن إعطاؤها أكثر من مرة خلال ستة أشهر، لأنه يجب الانتظار لحين انخفاض عدد الأجسام المضادة الموجودة في الدم. لذلك بأمر من مدير المركز تم إنشاء مجموعة مختبرات لابتكار لقاحات mRNA".

ويشير لوغونوف، إلى أن لقاحات mRNA مثل Pfizer أو Moderna تعطي مناعة قوية بعد ثلاثة - أربعة لقاحات.

ووفقا له، تستخدم في إنتاج هذه اللقاحات التركيبة الدهنية التقليدية، ولكن الاختلاف الرئيسي بين لقاحات شركتي Pfizer و Moderna يكمن في التركيب الجيني لـ mRNA. وقد أظهرت التجارب أن منصة mRNA توفر التعبير الجيني بسرعة.

ويقول لوغونوف، "تم اتخاذ قرار لإنشاء جهاز اختبار الناقلة (ترانسفيراز). وكان أول شيء رأيناه بفضل هذا المختبِر هو معدل التعبير، حيث حصلنا على أعلى قيمة للتعبير بعد نصف ساعة تقريبا".

المصدر: tass