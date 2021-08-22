مركز غاماليا الروسي: قد نطور لقاحا يحمي من فيروسي كورونا والإنفلونزا في آن واحد

أعلن ألكسندر غينتسبورغ، مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علم الأوبئة، أن المركز قد يبدأ في مطلع العام المقبل بالتجارب السريرية للقاح مضاد لفيروسي كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

وقال غينتسبورغ في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، نشر يوم الأحد، إنه "من غير المستبعد أن ننتقل في بداية العام المقبل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وهذا العقار سيتضمن 3 أو 4 أو 5 نسخ وراثية للبروتين إس في لقاح واحد".

وأوضح أنه بعد تجارب ناجحة سيكون من الممكن تطوير لقاح سيحمي من فيروس كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

إقرأ المزيد

وقال: "إذا تسنى لنا دمج عدة جزئيات مختلفة من البروتينات إس التابعة لفيروس كورونا، فسيكون من الممكن استبدال عدد من بروتينات فيروس كورونا بعدة راصات دموية لفيروس الإنفلونزا"، مضيفا أن "هذا كله ممكن".

وكان غينتسبورغ قد أكد في وقت سابق استعداد مركز غاماليا لبدء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا يعطى عبر بخاخ الأنف.

المصدر: "تاس"