ميزات صاروخ الجيل الخامس الروسي "Kh-38ME"

أعلن بوريس أوبنوسوف، مدير عام مؤسسة "أسلحة الصواريخ التكتيكية"، أن الصاروخ الروسي Kh38ME المتعدد الأغراض يلبي تماما متطلبات صواريخ طائرات الجيل الخامس.

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ويشير أوبونوسوف، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن صواريخ Kh38ME المتعددة الأغراض صنف "جو-أرض"، أظهرت كفاءة عالية مقارنة بنظائرها الأجنبية.

ويقول، "أظهر التقييم المقارن لصواريخ Kh38ME التكتيكية بنظائرها الأجنبية أنها ذات فعالية عالية جدا".

ووفقا له، تلبي هذه الصواريخ المتعددة الأغراض جميع متطلبات صواريخ طائرات الجيل الخامس، حيث يمكن أن توضع داخل جسم الطائرة أوتعلق خارج هيكلها.

ويقول، "بالإضافة إلى ذلك، إن إمكانية رصد هدف للتعقب بواسطة نظام توجيه الصاروخ أثناء الطيران من المفترض أن يكون صاروخ Kh-38ME على الأقل بمستوى الجيل الثالث من حيث المعلومات الاستخبارية".

المصدر: تاس