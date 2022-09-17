المروحيات الروسية تُزوّد بصاروخ موجه خفيف حديث

أفادت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" بأن صاروخ "لمور" (إزديلي305) الموجّه الخفيف متعدد المهام من تصنيع مكتب "ماشينوستروني" للتصاميم قد دخل الخدمة لدى القوات المسلحة الروسية.

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وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن مكتب "ماشينوستروني" للتصاميم صنع في الفترة ما بين عام 2014 وعام 2022 صاروخ "شتورم -إس إم" المضاد للدبابات ومنظومة "فيربا" للصواريخ المضادة للجو وصاروخ "كينجال" فرط الصوتي وصاروخ "لمور" (إزديلي305 ) وغيرها.

وينتمي الصاروخ الأخير إلى صنف صواريخ "جو – أرض". ويمكن أن تستخدمه المروحيات والمسيّرات. ولدى الصاروخ جناح قابل للطي يركّب في مؤخرته ودفات على شكل حرف X تركّب في مقدمته. وتم تزويد الصاروخ برأس بصرية إلكترونية موجّهة ذاتيا ويمكن توجيهه يدويا أو في نظام "أطلقْ وإنس".

وخضع "لمور" (إزديلي305 ) الموجه الخفيف لاختبارات في سوريا حيث استخدمته مروحيات "كا – 52" و"مي – 8" بمختلف نماذجها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا