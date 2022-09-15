بندقية روسية تسقط درونا انتحاريا أمريكي في منطقة زابوروجيه

أجبر العسكريون الروس بواسطة بندقية مضادة للدرونات درون Switchblade الانتحاري الأمريكي الصنع على الهبوط في منطقة زابوروجيه التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وتحكم فيه مشغّلو الدرونات الأوكران وتم توجيهه إلى مواقع قوات التحالف التي اعترضته بواسطة البندقية المذكورة.

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يذكر أن Switchblade هي مسيّرة تكتيكية (درون انتحاري) صمّمتها وأنتجتها شركة AeroVironment الأمريكية. ويمكن وضعها في حقيبة ظهر نظرا لوزنها الخفيف وهو 2.7 كيلوغرام. ويتم إطلاقها بواسطة منجنيق صغير، وهي مزوّدة بمستشعر بصري للبحث عن الهدف وبرأس قتالية صغيرة. وقد سلّمت الولايات المتحدة الجيش الأمريكي 700 درون من هذا النوع

المصدر: روسيسكايا غازيتا