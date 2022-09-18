مروحية "كا-52 إم" الروسية المطوّرة تقود مسيّرات وتنسق مع طائرات حربية أخرى

ستمتلك مروحية "كا 52 إم" الروسية المطوّرة إمكانات حرب الشبكة المركزية، وستكون قادرة على قيادة مسيّرات وتوائم طائرات ومروحيات حربية أخرى.

وذلك اعتمادا على مركز قيادة أرضي لتبادل المعلومات معها.

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أفاد بذلك مصدر لوكالة "تاس" في المجمع الروسي للصناعات الدفاعية. وقال:" إن "كا–52 إم" ستكون قادرة على التعامل مع كل الطائرات، بما فيها الدرونات وستنفذ مهامها باستخدام الاتصال الفضائي والملاحة الفضائية، وفيما يتعلق بالمسيَرات فإن طاقم المروحية سيتلقى منها معلومات عن الأوضاع في ميدان القتال، الأمر الذي سيزيد من جودة معلومات الاستطلاع التي يتم الحصول عليها من مسافة بعيدة".

يذكر أن " كا – 52 إم" (التمساح) قد خضعت لاختبارات في العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا وأظهرت هناك أفضل مواصفاتها.

يذكر أن "كا – 52 إم" هي نسخة مطورّة من مروحية "كا – 52" (التمساح) حصلت على رادار جديد مزوّد بهوائي شبكي حديث وصاروخ موجّه بعيد المدى. وقامت المروحية المطوّرة بأول رحلة اختبارية لها في 10 أغسطس عام 2020.

المصدر: روسيسكايا غازيتا