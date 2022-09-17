صانع أسلحة روسي يختبر بندقية قنص آلية

أفاد صانع الأسلحة الروسي المعروف، فلاديسلاف لوبايف على قناة تليغرام التابعة له بأنه بدأ في اختبار بندقية قنص شبه آلية وفائقة الدقة.

وقد أطلق فلاديسلاف على بندقيته الجديدة تسمية " سميرتش" (الموت للنازيين).

rg.ru

وأوضح مصمم الأسلحة الروسي أن البندقيات شبه الآلية وفائقة الدقة وبعيدة المدى مطلوبة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا. ويفترض أن يبلغ مدى إطلاق النيران للبندقية 1000 متر، أما دقتها فتصل 0.5 МОА (وحدة قياس كثافة الرمي). وتسمح مثل هذه المواصفات باستخدام "سميرتش" كبندقية قنص.

يشار إلى أن شركة "لوبايف" غالبا ما تنتج بندقيات القنص ذات مغلاق منزلق وتعمّر يدويا، ما يعتبر أمرا جيدا عند إطلاق النار إلى مسافات بعيدة جدا. فيما تكون سرعة الرمي بطيئة، لكن بندقية "سميرتش" تجمع بين الدقة وسرعة الرمي. ويمكن استخدامها كرشاش وبندقية قنص على حد سواء.

يذكر أن بندقية القنص الروسية سيتم إنتاجها على أساس تكنولوجيا AR-15 الأمريكية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا