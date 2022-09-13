روسيا تطور مسيرات "صامتة" غير مزعجة!

أعلنت جامعة سيفاستوبل الحكومية الروسية أن الخبراء فيها يعملون على تطوير درونات جديدة مجهزة بمحركات تصدر معدلات أقل من الضوضاء.

وجاء في بيان صادر عن الجامعة"مختبر أبحاث ديناميكيات الطيران والتحكم في أنظمة الطيران التابع لجامعتنا يعمل على تطوير طائرة مسيرة جديدة مخصصة لنقل الحمولات، هذه الطائرة مجهزة بمحركات لم يسبق أن استخدمت في مثل هذا النوع من الدرونات من قبل".

وأضاف البيان "هذه الطائرة التي ما تزال في مرحلة التطوير المخبري تعمل بمحركات مروحية، هذه المحركات أقل ضوضاء من المحركات الشبيهة بها، وهذا ما سيمكن من استعمال الدرون في إيصال البضائع إلى المناطق المدنية ودون إزعاج السكان".

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وأشار المطورون إلى أن الطائرة الجديدة ستكون قادرة على نقل 50 كلغ من الحمولة، وستزود بأنظمة التوجيه " Sokol 360" الروسية التي صنعت من مكونات مكورة في المركز الهندسي والتقني التابع لجامعة سيفاستوبل الحكومية.

ومن المنتظر أن تقوم الطائرة الجديدة بأول رحلة جوية لها العام القادم، بعد أن يكتمل برنامج تطويرها وتعديلها الخاص.

المصدر: فيستي