أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات في العالم تتلقى الموافقة للإقلاع!

بعد 14 عاما من التطوير، حصلت أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات في العالم - Switchblade - أخيرا على الموافقة لبدء اختبار الطيران.

وتم إنشاء النموذج الأولي للمركبة بواسطة Samson Sky، ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة (322 كم في الساعة) وهي مصممة ليتم بناؤها من مجموعة أدوات DIY.

وأثناء وجودها على الأرض، تكون سيارة Switchblade على عجلاتها الثلاث، ويبلغ طولها 16.8 قدما (5.1 مترا) وعرضها 6 أقدام (1.8 مترا)، صغيرة بما يكفي لتلائم مرآبا للسيارات.

ولكن بمجرد وصولها إلى المطار، تتأرجح أجنحتها ويمتد ذيلها في أقل من ثلاث دقائق، ما يسمح للمركبة "الهجينة" بالتحليق في السماء.

وفي الشهر الماضي، تلقت Switchblade ختما للموافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وهي سلطة الطيران التابعة للحكومة الأمريكية، لبدء عملية الاختبار.

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وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Samson Sky ومصمم Switchblade: "من المتوقع أن تبلغ سرعة الإقلاع 88 ميلا في الساعة، ما يعني أن هذه هي السرعة التي نحتاج إلى الوصول إليها، وعند هذه النقطة ستبدأ Switchblade في الانطلاق من الأرض. ومن بين أسرع 10 سرعات، أخذ سائق الاختبار لدينا Switchblade إلى 98 ميلا في الساعة، ما أكد ما رآه الفريق على الأدوات ومقاطع الفيديو وبيانات كمبيوتر المحرك - تعامل Switchblade وأدائها بشكل جيد للغاية".

ويمكن أن تخضع Switchblade الآن لسلسلة من التجارب، بدءا من اختبار التاكسي عالي السرعة وحتى اختبار الطيران في الهواء.

ووفقا للشركة التي تتخذ من ولاية أوريغون مقرا لها، فإن 2100 شخص من 52 دولة وجميع الولايات الأمريكية الخمسين حجزوا بالفعل مجموعة أدوات للسيارة عندما تتم الموافقة عليها أخيرًا للبيع.

وستكون هناك حاجة إلى رخصة قيادة لأخذ Switchblade على الطريق، ورخصة الطيار اللازمة لتحليقها.

وستكلف كل مجموعة Switchblade حوالي 170 ألف دولار (145 ألف جنيه إسترليني) وتشمل المحرك وناقل الحركة وإلكترونيات الطيران والتصميمات الداخلية والوصول إلى برنامج Samson Builder Assist.

ويسمح هذا الأخير للمُنشئ بزيارة مركز Samson Builder Assist للمساعدة في البناء، الأمر الذي قد يستغرق حوالي أسبوع.

وتبلغ أقصى سرعة قيادة لـ Switchblade أكثر من 125 ميلا في الساعة (201 كم في الساعة)، وتزعم Samson Sky أنها "تسير بخفة عبر منحنيات متعرجة كسيارة رياضية عالية الأداء''.

ولكن عندما تصل إلى السماء يمكن أن ترتفع بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة (305 كيلومترات في الساعة)، لتصل إلى ارتفاع 13000 قدم (4 كيلومترات).

كما أنها قادرة على تغطية 724 كم قبل أن يحتاج خزان الوقود سعة 113 لترا للتزود مجددا.

وبمجرد أن تهبط، يمكن أن تعود بسرعة إلى وضع القيادة مع تخزين الأجنحة والذيل بأمان حتى يصل الطيار إلى وجهته النهائية.

وتقوم Samson Sky بتطوير عدد من الإصدارات الأخرى من Switchblade، بما في ذلك Snowbird، للمناخات الباردة، وTrek، المصممة للهبوط الشاق، وAurora، الذي يجمع بين Snowbird وTrek.

المصدر: ديلي ميل