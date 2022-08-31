شركة صينية تعين أول "أنثى روبوتية" في العالم بمنصب رئيسة تنفيذية

عينت شركة ألعاب فيديو صينية أول رئيس تنفيذي آلي في العالم، فيما يبدو أنه مشهد من فيلم خيال علمي.

والروبوت الأنثوي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، المسمى "السيدة تانغ يو" (Ms. Tang Yu)، سيكون على رأس "قسم التنظيم والكفاءة" في شركة Fujian، الفرع الرئيسي لشركة NetDragon Websoft، وهي شركة صينية تقوم بتطوير وتشغيل ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت NetDragon عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد "السيدة تانغ يو"، ما يجعلها أول روبوت في العالم يشغل منصبا تنفيذيا.

وسيكون الروبوت الأنثوي الافتراضي، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، مسؤولا عن الإشراف على العمليات في شركة الألعاب والميتافيرس الصينية الشهيرة، والمقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

As CEO, Tang Yu will be at the forefront of the company’s 'organizational and efficiency department'. https://t.co/b0aoYP4vMT — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) August 30, 2022

وتتوقع NetDragon Websoft أن تحافظ المديرة التنفيذية الروبوتية على مجموعة متنوعة من المسؤوليات الرئيسية مع دفع الشركة إلى الأمام.

وقال ديجيان ليو، رئيس مجلس إدارة NetDragon: "نعتقد أن الذكاء الاصطناعي هو مستقبل إدارة الشركات، ويمثل تعييننا للسيدة تانغ يو التزامنا باحتضان استخدام الذكاء الاصطناعي لتغيير الطريقة التي ندير بها أعمالنا".

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وأوضح بيان صحفي أن "تانغ يو ستعمل على تبسيط تدفق العمليات وتحسين جودة مهام العمل وتحسين سرعة التنفيذ. وستعمل تانغ يو أيضا كمركز بيانات في الوقت الفعلي وأداة تحليلية لدعم اتخاذ القرار العقلاني في العمليات اليومية، فضلا عن تمكين نظام إدارة مخاطر أكثر فعالية".

ويستمر بيان NetDragon الصحفي في تسليط الضوء على خطة الشركة لتركيز جهودهاعلى "التوسع في الخوارزميات الخاصة بنا وراء تانغ يو لبناء نموذج إدارة مفتوح وتفاعلي وشفاف للغاية بينما نتحول تدريجيا إلى مجتمع عمل قائم على الميتافيرس (metaverse)".

ومن المتوقع أن تحل الروبوتات والذكاء الاصطناعي محل العمال في المجالات الخطرة أو الوضيعة.

ولكن مع الاستدعاء المثالي، وساعات العمل غير المحدودة، والقدرة على التعامل مع ملايين سطور البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل المديرين التنفيذيين البشريين.

المصدر: ذي صن