"مدينة ضائعة" في أعماق المحيط "على عكس أي مكان آخر"!

ترتفع مناظر طبيعية خشنة من الأبراج، من الظلام، بالقرب من قمة جبل تحت الماء غرب منتصف الأطلسي Ridge.

وتظهر جدرانها وأعمدتها الكربونية الكريمية باللون الأزرق الشبحي، في ضوء مركبة يتم تشغيلها عن بُعد يتم إرسالها للاستكشاف. ويتراوح ارتفاعها من أكوام صغيرة إلى كتلة متراصة ضخمة يبلغ ارتفاعها 60 مترا (200 قدم تقريبا). وهذه هي المدينة المفقودة.

واكتشف العلماء في عام 2000، على عمق أكثر من 700 متر (2300 قدم) تحت السطح، حقل المدينة المفقودة المائي الحراري هو أطول بيئة تنفيس معروفة في المحيط. ولما لا يقل عن 120 ألف عام وربما لفترة أطول، كان الوشاح الصاعد في هذا الجزء من العالم يتفاعل مع مياه البحر لنفث الهيدروجين والميثان والغازات المذابة الأخرى في المحيط.

D. Kelley/UW/URI-IAO/NOAA

وفي شقوق فتحات الحقل، تغذي الهيدروكربونات مجتمعات ميكروبية جديدة حتى بدون وجود الأكسجين. وتصل المداخن التي تنفث غازات إلى 40 درجة مئوية (104 درجة فهرنهايت) وهي موطن لوفرة من القواقع والقشريات. كما أن الحيوانات الكبيرة مثل السرطانات والروبيان وقنافذ البحر والأنقليس نادرة ولكنها لا تزال موجودة.

وعلى الرغم من الطبيعة القاسية للبيئة، يبدو أنها تعج بالحياة، ويعتقد بعض الباحثين أنها تستحق اهتمامنا وحمايتنا.

وفي حين أن الحقول الحرارية المائية الأخرى مثل هذه قد توجد في أماكن أخرى من محيطات العالم، فإن هذه هي المركبة الوحيدة التي تعمل عن بعد والتي تمكنت من العثور عليها حتى الآن.

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ولم تتشكل الهيدروكربونات التي تنتجها فتحات المدينة المفقودة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أو ضوء الشمس، ولكن من خلال التفاعلات الكيميائية في قاع البحر العميق.

ونظرا لأن الهيدروكربونات هي اللبنات الأساسية للحياة، فإن هذا يترك الباب مفتوحا أمام احتمال نشوء الحياة في موطن مثل هذا وليس فقط على كوكبنا.

وقال عالم الأحياء الدقيقة ويليام برازلتون لصحيفة "سميثسونيان" في عام 2018: "هذا مثال على نوع من النظام البيئي يمكن أن يكون نشطا على إنسيلادوس أو يوروبا في هذه اللحظة"، في إشارة إلى أقمار زحل والمشتري. وربما المريخ في الماضي".

وعلى عكس الفتحات البركانية الموجودة تحت الماء، والتي تم تسميتها أيضا باعتبارها موطنا أوليا محتملا، لا يعتمد النظام البيئي للمدينة المفقودة على حرارة الصهارة.

وتنتج في الغالب معادن غنية بالحديد والكبريت، بينما تنتج مداخن المدينة المفقودة ما يصل إلى 100 مرة من الهيدروجين والميثان.

وفي غضون ذلك، يوجد إلى الشمال الشرقي من البرج جانب منحدر به دفعات قصيرة من النشاط. ويصف الباحثون في جامعة واشنطن الفتحات هنا بأنها "تبكي" بسائل لإنتاج "مجموعات من زيادات كربونية دقيقة ومتعددة الجوانب تمتد إلى الخارج مثل أصابع اليدين المقلوبة".

وحذر العلماء من أن أي أعمدة أو تصريفات ناجمة عن التعدين يمكن أن تمحي بسهولة الموطن الرائع.

لذلك، يدعو بعض الخبراء إلى إدراج المدينة المفقودة كموقع للتراث العالمي، لحماية العجائب الطبيعية قبل فوات الأوان.

ولعشرات الآلاف من السنين، وقفت المدينة المفقودة كشهادة على قوة الحياة الدائمة.

المصدر: ساينس ألرت