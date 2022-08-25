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طفل ذو 8 سنوات يعثر على سن سمك القرش تعود إلى ما قبل التاريخ

العلوم والتكنولوجيا

طفل ذو 8 سنوات يعثر على سن سمك القرش تعود إلى ما قبل التاريخ
AFP Frederic J. Brown
سمكة قرش من نوع ميغالدون بالحجم الطبيعي في متحف التاريخ بلوس انجلس
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عثر الطفل رايلي غريسلي (8 سنوات) وهو من هواة علم الحفريات على سن لسمك القرش يعود لعصور ما قبل التاريخ.

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وتشير Fox News، إلى أن سمكة القرش التي تعود لها هذه السن تنتمي إلى نوع Otodus angustidens وهي من أقرباء ميغالدون ( Carcharocles megalodon) التي عاشت قبل 23-3.6 مليون عام.

وكان طول هذه الأسماك يصل إلى ما يقارب من 10 أمتار، ويبلغ طول السن التي عثر عليها الطفل رايلي غريسلي اأكثر بقليل من 12 سنتمترا.

طفل ذو 8 سنوات يعثر على سن سمك القرش تعود إلى ما قبل التاريخسن سمكة القرش الذي عثر عليه الطفل

وتجدر الإشارة، إلى أن رايلي غريسلي عثر على السن خلال قضائه فترة العطلة الصيفية في ولاية كارولينا الجنوبية مع والديه وأخيه. وهذه العائلة من محبي التاريخ، لذلك يحاول الوالدان أخذ أطفالهم في رحلات استكشافية مختلفة، حيث يمكنهم البحث عن الآثار.

المصدر: نوفوستي

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