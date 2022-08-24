الصين تصنع 5 مدمرات بحرية جديدة لجيشها

ذكر Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن الصين تعمل على تصنيع 5 مدمرات جديدة لسلاح البحرية في جيشها.

وجاء في منشور على الموقع "ظهرت على صفحات شبكة Weibo الصينية الشهيرة صور تظهر عملية بناء 5 مدمرات بحرية جديدة من نوع Type-052D لصالح الجيش الصيني".

Weibo user @lyman2003

وأضاف المنشور "السفن الخمسة الجديدة تظهر في مراحل تطوير مختلفة، وموجودة في موقع تابع لشركة Dalian Shipbuilding Industry Companyشمالي الصين، هذه الشركة هي واحدة من أصل شركتين تتوليان صناعة المدمرات البحرية وصناعة سفن Type-055 الحديثة في البلاد.

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وتعتبر مدمرات Type-052D الصينية سفنا مطورة عن مدمرات Arleigh Burke الأمريكية المجهزة بمنظومات Aegis الصاروخية، والتي بدأت الولايات المتحدة بتشغيلها عام 2014.

ويبلغ طول كل سفينة من سفن Type-052D نحو 157 م، وعرضها 17.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7500 طن، ويمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع 4500 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن تجهيزها بمدافع آلية من عيار 130 ملم، وصواريخ وطوربيدات مضادة للغواصات والسفن.

المصدر: سلاح روسيا