روسيا تطور رادارات متنقلة تكشف أهدافها على مسافة 2500 كلم!

أعلنت Ruselectronics التابعة لشركة "روستيخ" الروسية عن تطويرها لرادارات عسكرية متنقلة قادرة على اكتشاف أهدافها على مسافات بعيدة.

وأشار الخبراء في الشركة إلى "أن رادارات OPK-32D2M ستكون مثبتة على عربات KAMAZ-1340 العسكرية الروسية، ما سيمكن من استخدامها في مختلف ميادين القتال ويسهل نقلها لتعمل في مختلف القطعات العسكرية".

وتبعا للخبراء فإن الرادارات الجديدة ستحدد مصادر البث اللاسلكي في النطاق من 1.5 إلى 30 ميغاهيرتزا، وعلى مسافات تصل إلى 2500 كلم، وستكون قادرة على رصد وتعقب نحو 100 هدف بوقت واحد".

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وأشار الخبراء في Ruselectronics إلى أن "راداراتهم الجديدة ستكون قادرة على رصد الإشارات اللاسلكية واكتشافها وتصنيفها تلقائيا، كما ستقوم بتشفير الإشارات وفك تشفيرها بشكل ممتاز ما سيسمح بتوفير اتصال آمن لها مع الرادارات والمعدات العسكرية التي يتم التحكم بها عن بعد".

ومن جهته قال مدير شركة Ruselectronics، سيرغي ساخنينكو: "هذه الرادارات عبارة عن مجمع تقني معقد للاستطلاع الراديوي في نطاقات التردد العالي، وله القدرة على رصد إشارات الراديو واعتراضها، ويضمن رصد مواقع الاتصالات الراديوية وتحديد مصادر الاتصالات والتحكم بإشاراتها".

المصدر: سلاح روس