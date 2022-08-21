منتدى "الجيش-2022" يكشف عن آلية عسكرية روسية مميزة

كشفت شركة " VPK" الروسية خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" عن نموذج جديد من عربات النقل العسكرية الرباعية الدفع.

وأشار ممثلو الشركة خلال المنتدى إلى أن العربية الجديدة جاءت كنموذج معدل وغير مصفح من عربات Strela، وهدفها تأمين النقل السريع للأفراد في ميادين القتال وبين والوحدات العسكرية.

أوضح الخبراء أن المركبة يمكن ان تكون متعددة الأغراض، إذ يتوقع أن تكون مطلوبة من قبل الجيش كما يمكن الاعتماد عليها في العديد من المؤسسات المدنية، والسمة الرئيسية في هذه النسخة هو هيكلها الذي طوّر بأسلوب جديد، وقمرتها التي عدّلت عن قمرات مركبات GAZelle Next العسكرية.

Sputnik michael voskresinsky

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وحصلت العربة على نظام دفع رباعي، وعلى نظام تعليق أمامي يعتمد على نوابض قوية، وعلى نظام تعليق خلفي مجهز بصفائح معدنية متراكبة، ما يسهل حركتها على الطرق الوعرة، ويمكنها من نقل حمولات كبيرة.

وجاءت المركبة بطول 5 أمتار و20 سم، بعرض 255 سم، وارتفاع 240 سم، وخلوص أرضي يعادل 270 ملم، كما ستطرح بمحركات Cummins ISF بسعة 2.8 ليتر، أو محركات Foton التوربينية الروسية-الصينية، والتي يتراوح عزمها ما بين 157 و200 حصان، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات.

المصدر: sdelanounas.ru