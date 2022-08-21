هل الهنود الحمر استوطنوا أمريكا قبل 18ألف عام؟

اكتشف علماء الأحياء القديمة في الأرجنتين، أن أمريكا الجنوبية قد تكون مأهولة على الأقل قبل 18 ألف عام. أي قبل فترة طويلة من حضارات الهنود الحمر في أمريكا الشمالية.





وتشير مجلة PLoS One، إلى أنه حتى وقت قريب، كان المؤرخون يفترضون أن أسلاف الهنود الحمر المعاصرين، انتقلوا من جنوب سيبيريا وألتاي إلى أراضي الولايات المتحدة المعاصرة. ويعتقدون أن هذا حدث قبل حوالي 14- 15 ألف عام خلال موجة هجرة واحدة. ولكن أظهرت الاكتشافات الأثرية اللاحقة وفك رموز الحمض النووي لبعض الهنود القدماء أن هذا في الواقع لم يكن كذلك.

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ويعتقد العلماء حاليا، أن أسلاف الهنود الحمر وصلوا إلى أمريكا خلال ثلاث أو حتى أربع موجات من الهجرة، حدثت جميعها في أوقات مختلفة ومن مناطق مختلفة ، و خلال العقدين الماضيين يحاول علماء الوراثة وعلماء الآثار كشف طبيعتها.

وقد اكتشف فريق من علماء الحفريات القديمة خلال دراستهم لأجزاء من الجينوم المستخرج من بقايا السكان القدامى في أمريكا الجنوبية، وجود آثار جينية لموجة أخرى من هجرة أسلاف الهنود الحمر.

وركز العلماء اهتمامهم خلال تحليلهم لـ 102 عينة، على الكروموسوم Y، الذي ينتقل من الأب إلى الابن. لأن هذه الميزة تسمح بتتبع الروابط الأسرية والقرابة، وكشف مسارات وتاريخ هجرات الشعوب من خلال مقارنة مجموعات الطفرات الصغيرة في كروموسوم Y.

وقد أظهرت نتائج التحليل وجود مجموعتين فرعيتين غير معروفتين سابقا من هابلوغروب Q Haplogroup، التي تشمل جميع الشعوب الأصلية الحديثة في أمريكا الجنوبية والوسطى. وتعد المجموعتان الفرعيتان Q-Z780 و Q-Z781 من أقدم الاختلافات في كروموسوم Y في أمريكا اللاتينية ، حيث كان حاملوها من الأقارب المقربين للسكان القدماء في الشرق الأوسط وشرق آسيا.

ووفقا للباحثين، ، جاء هؤلاء الأشخاص إلى أمريكا اللاتينية قبل حوالي 19.3-18 ألف عام، أي قبل وقت طويل من ظهور الحضارات القديمة للهنود الحمر في أمريكا الشمالية. ويعتقد العلماء أن ممثلي المجموعتين هابلوغروب Q-Z780 و Q-Z781 اختفوا تمامًا تقريبًا، خلال عصر درياس الجليدي الأصغر. الذي حصل نتيجة سقوط مذنب قبل 12.8 ألف عام. وقد تسبب هذا الحدث في موجات جديدة من الهجرة وبدء تاريخ الاستيطان في أمريكا.

المصدر: tass