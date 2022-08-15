منتدى "الجيش – 22" يكشف عن روبوت مقاتل يدمّر المسيّرات ويحمي المطارات الفضائية

كشف منتدى "الجيش – 2022" العسكري التقني، الذي افتتح أعماله الاثنين 15 أغسطس في ضواحي موسكو، عن روبوت "ماركر" المقاتل الواعد الذي قد يستخدمه خفر المطارات الفضائية لتدمير المسيّرات.

وقد تم عرض الروبوت المستقبلي الجديد في جناح مؤسسة "روس كوسموس" التي سبق أن اختبرت الروبوت في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

إقرأ المزيد

وقد تم كشف نموذجيْن من الروبوت: أحدهما منصوب على منصة مجنزرة، وثانيهما موضوع على منصة مدولبة.

يذكر أن "ماركر" عبارة عن مجمع تقني آلي بوزن نحو 3 أطنان، تم تصميمه بمشاركة صندوق البحوث المستقبلية الواعدة. ويمكن أن يزوّد الروبوت بأسلحة مختلفة، بما فيها أنظمة الدفاع الجوي. ويتميز الروبوت بخفة الحركة الذاتية حيث يستطيع التعرف على الأهداف اعتمادا على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

وقد تم اختبار "ماركر" أثناء أداء مهام خفر منشآت البنية التحتية الفضائية حيث استخدم لاكتشاف كل مَن حاول اختراق واجتياز المناطق المراد حراستها والتعرف عليهم والحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية ومكافحة المسيّرات.

وتخطط وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي لاستخدام روبوت "ماركر" كذلك كمنظومة قصيرة المدى للدفاع الجوي تدمّر المسيّرات صغيرة الحجم والدرونات الانتحارية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا