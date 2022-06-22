الحرس الوطني الروسي يتسلم روبوتا يصطاد المسيّرات

سيقوم الحرس الوطني الروسية نهاية العام الجاري بإعداد شروط لازمة لتصنيع نسخة تُنتج على دفعات من روبوت "ماركر" الذي من شأنه حراسة المنشآت الهامة واصطياد المسيّرات وإسكاتها.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي " الروسية قائلة إن الشروط التقنية يجب أن تكون جاهزة نهاية العام الجاري.

وفي المرحلة الأولى سيستخدم الحرس الروسي روبوت "ماركر" متعدد المهام لأغراض الحراسة، وفي المرحلة الثانية سيتم استخدامه مع أجهزة خاصة، ولا يدور الحديث عن سلاح فتاك، بل عن وسائل التقاط الدرونات والتصدي لها من قبل وسائل الحرب الإلكترونية.

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وأعادت الوكالة إلى الذهان أن "ماركر" تم اختباره كروبوت يقوم بدوريات حول مطار "فويتوتشني" الفضائي. وقال مدير عام مؤسسة "روسكوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، آنذاك أن "ماركر" سيستخدم كجزء لا يتجزأ من أجهزة الأمن في المطار.

يذكر أن روبوت" ماركر" تم تصميمه بمشاركة مؤسسة الدراسات المستقبلية الواعدة. ويمكن تزويده بمختلف أنواع الأسلحة، وقد استعرضت إمكاناته في أداء دور مدرعة مجنزرة مزوّدة برشاش.

وتم تصميم روبوت باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي ويمكن نصبه على 5 منصات مختلفة: بما فيها منصتان مدولبتان و3 منصات مجنزرة.

وقد تم اختبار الروبوت بمثابة منظومة للدفاع الجوي تُدّمر المسيّرات صغيرة الحجم والدرونات الانتحارية.

المصدر: نوفوستي