روبوت "ماركر" ينفذ مهمات صعبة في مطار "فوستوتشني" الفضائي

تظهر لقطات سجلت خلال فترة من 8 أكتوبر إلى 14 أكتوبر قيام روبوت "ماركر" بتنفيذ مهمات صعبة في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وقالت شركة مؤسسة الأبحاث المتقدمة الروسية التي ابتكرت روبوت "ماركر" أن الروبوت المحمول على عربة مدولبة تمكن من تنفيذ جولات مراقبة لخطوط إمداد الطاقة وجولات لمراقبة محيط المطار ومرافقه الأساسية.

المصدر: وكالات