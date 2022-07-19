اكتشاف حقل وحش مائي في الأعماق المظلمة شرق المحيط الهادئ!

يعد الحقل الهائل من الفتحات الحرارية المائية في قاع البحر في الأعماق المظلمة للمحيط الهادئ الشرقي هو الأكثر سخونة والأكبر المكتشف في المنطقة حتى الآن.

وليس ذلك فحسب، بل إنه في مكان لم يتوقع العلماء أن يجد فيه فتحات نشطة، ناهيك عن نظام كامل منها، على بعد مئات الأمتار من محور سلسلة من التلال البركانية.

ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف قد يكون له تأثير كبير على فهمنا لأنظمة الفتحات، والدور الذي تلعبه في النظم البيئية للمحيطات.

وتم اكتشاف الحقل من قبل فريق من العلماء باستخدام مركبات ذاتية القيادة تحت الماء لرسم خريطة لقاع البحر في أعماق غير ملائمة للمستكشفين البشريين.

(WHOI/NDSF/ROV Jason/NSF

وفي البيانات التي حصل عليها من AUV Sentry التابع لمعهد وودز هول لعلوم المحيطات، رأى الفريق منطقة من الأبراج الضخمة، يصل ارتفاعها إلى ثلاثة طوابق على أعماق 2560 (8400 قدم) تحت السطح - في أعماق أعماق صامتة ومظلمة بشكل دائم.

وفي البداية، اعتقد الفريق أن الفتحات انقرضت، لكن نظرة فاحصة كشفت خلاف ذلك.

ويقول عالم الجيولوجيا البحرية دانيال فورناري، من WHOI: "أذهلنا أن الحقل لم يكن نشطا للغاية فحسب، بل إنه أكبر مساحة وأكثر سخونة في درجة حرارة المنشأ من أي حقل تنفيس حراري مائي آخر معروف على طول هذا الجزء من ارتفاع شرق المحيط الهادئ الذي تمت دراسته على مدار الثلاثين عاما الماضية".

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كما أن الفتحات المائية الحرارية هي موطن لبعض أكثر النظم البيئية روعة على وجه الأرض. إنها فتحات في قاع البحر حيث تنفث الحرارة والمواد الكيميائية من قشرة كوكبنا، وعادة ما ترتبط بالنشاط البركاني.

ويمكن أن تكون أعمدة التنفيس نفسها شديدة الحرارة، أكثر من 400 درجة مئوية (750 فهرنهايت)، ومع ذلك تزدهر الحياة في مكان قريب منها.

وتعتمد معظم الحياة على الأرض على شبكة غذائية ضوئية، ولكن في ظلمة أعماق أعماق البحار، تأخذ الحياة طريقا مختلفا. وتغذي المواد الكيميائية المترسبة من الفتحات شبكة غذائية تعتمد على التخليق الكيميائي، وتسخير التفاعلات الكيميائية للحصول على الطاقة بدلا من ضوء الشمس.

وهذا ليس فقط شهادة مذهلة على "الحياة"، ولكنه يكشف أيضا عن آلية يمكن من خلالها أن توجد الحياة في عوالم أخرى، مثل أقمار النظام الشمسي الجليدية إنسيلادوس ويوروبا.

كما أنها مهمة للغاية للمحيط ككل، حيث توفر نظام نقل من باطن الأرض يساعد في تنظيم كيمياء المحيطات ودرجة الحرارة. ولكن نظرا لأنها غالبا ما توجد في أعماق غير مضيافة بشكل خاص للبشر، فإن فهمنا لها غير مكتمل حقا.

وعادة، تتركز عمليات البحث عن أنظمة التهوية الحرارية المائية في شرق المحيط الهادئ بالقرب من محاور التلال، ومواقع النشاط البركاني.

وكان فريق بقيادة عالم المحيطات الكيميائي جيل ماكديرموت، من جامعة ليهاي، يسعى إلى رسم خريطة أفضل للمنطقة الواقعة غرب وشرق الحوض المحوري شرق المحيط الهادئ، باستخدام سونار Sentry لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد لقاع البحر.

وخلال هذا المسح، رأى الفريق قمم حقل تنفيس ضخم، على بعد 750 مترا شرق محور التلال، و5 إلى 7 كيلومترات شمال أقرب فتحات نشطة معروفة على المحور.

وكشفت عينات من تسع فتحات عن درجات حرارة تبلغ 368 درجة مئوية، مع وجود عناصر يشير وجودها إلى درجات حرارة منشأ أعلى - بحد أدنى 437 درجة مئوية بالنسبة لنسبة الحديد والمنغنيز المرصودة.

ويعتقد العلماء أن الفتحات قد تساعد في إعادة زرع النظم البيئية الحرارية المائية القريبة بعد الانفجارات البركانية. وحدث انفجاران بركانيان في ارتفاع شرق المحيط الهادئ في العقود الأخيرة.

وقد يظهر الاستكشاف الأوسع لقاع البحر العميق عن المزيد من حقول التهوية في مواقع غير متوقعة، والتي بدورها يمكن أن تعزز فهمنا لكيفية عمل هذه النظم البيئية شبه الغريبة.

ونشر البحث في PNAS.

المصدر: ساينس ألرت