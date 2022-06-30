سلاح البحرية الأمريكي يشغّل غواصة نووية جديدة

ذكر موقع Naval News المتخصص بالشؤون العسكرية أن سلاح البحرية الأمريكي بدأ مؤخرا بتشغيل غواصة نووية جديدة متعددة الأغراض بشكل رسمي.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع "يوم السبت 25 يونيو الجاري شهدت قاعدة نورفولك الأمريكية احتفالية خصصت لبدء تشغيل غواصة مونتانا النووية الجديدة بشكل رسمي في سلاح البحرية الأمريكي، هذه الغواصة هي رقم 21 من فئة فرجينيا التي يتم صنعها لصالح الجيش الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قد بدأت بتطوير هذه الغواصة عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في مايو 2021، وخضعت الغواصة العام الماضي لسلسلة من الاختتبارات، وفي مارس الفائت تم تسليمها للجيش الأمريكي.

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ويبلغ طول كل غواصة من غواصات "فرجينيا" نحو 115 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 7800 طن، ويمكنها الحركة بسرعة 34 عقدة بحرية، ونقل طاقم مكون من 134 شخصا، والغوص لأعماق تصل إلى 500 م.

وتتسلح هذه الغواصات بصواريخ "توماهوك" المجنحة، وطوربيدات من عيار 533 ملم، كما تتمتع بقدرات عالية على التخفي عن الرادارات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا