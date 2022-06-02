الولايات المتحدة تطور غواصات مسيّرة جديدة

ذكر موقع gazeta.ru أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير جيل جديد من الغواصات المسيّرة.

وتبعا للمعلومات التي نشرها الوقع نقلا عن موقع The Drive فإن "غواصة Orca التي تطورها الولايات المتحدة والتي يمكن التحكم بها عن بعد ستكون قادرة على نشر الألغام البحرية، وأن المعدات التي ستجهز بها هذه الغواصة ستمكنها من نقل 8 أطنان من الحمولة تقريبا".

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن غواصة "Orca" ستعمل بالديزل والكهرباء، وسيصل وزنها إلى 50 طنا، وستتمتع بنطاق إبحار يصل إلى 6500 ميل بحري، كما أن معداتها الأساسية صممت بطريقة معيارية خاصة تساعد على تحديثها باستمرار ودون عوائق، وأن الولايات المتحدة من المفترض أن تبدأ باختبارها صيف العام الجاري.

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وكان معد الأبحاث البحرية الحربي الأمريكي قد أشار في وقت سابق إلى "أن غواصة Orca ستكون قادرة على تدمير الألغام البحرية، وتدمير الغواصات والسفن المعادية، كما ستجهز بمعدات خاصة للحرب الإلكترونية، فضلا عن أنها ستكون قادرة على اكتشاف الغواصات ونقل البيانات التي تتعلق بها إلى الطائرات والسفن الحربية، وستسلح بطوربيدات من نوع Mk46 و Mk48.

المصدر: سلاح روسيا