روسيا تجهز لتزويد سلاح البحرية بزوارق عسكرية سريعة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن الاستعدادات جارية لتسليم زوج من القوارب العسكرية السريعة لأسطول بحر البلطيق.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة "انتهت مؤخرا الاختبارات الحكومية على زورقين سريعين من نوع غراتشونوك تم تطويرهما في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 21980، لصالح أسطول بحر البلطيق التابع للجيش".

وأضاف البيان "هذان القاربان هما القاربان رقم 11 و12 من قوارب غروتشونك التي تم تطويرها في مصنع Zelenodolsk لصالح الجيش الروسي، ومن المفترض أن يتم تسليمهما لأسطول بحر البلطيق في المستقبل القريب".

وتطور روسيا قوارب "غراتشونوك" في إطار المشروع الحكومي رقم 21980 ، لتشغلها كقوارب دوريات قتالية سريعة قادرة على التصدي للقوى المعادية فوق سطح الماء وتحته، ولدعم الآليات البحرية الأخرى.

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ويبلغ طول كل قارب من هذا الطراز 31 مترا، وعرضه 7.4 م، ومقدار إزاحته للمياه يعادل 139 طنا، كما يمكنه الإبحار بسرعة 23 عقدة بحرية لمسافات تبعد 200 ميل عن قواعد انطلاقه، فضلا عن أنه مجهزة بأحدث الرادارات وأجهزة الإنذار المبكر والسونار للكشف عن الأهداف المعادية تحت الماء، ومسلح بمدافع رشاشة من عيار 14.5 ملم، وبقواذف قنابل من نوع DP-65A و DP-64، ومنظومات Igla-1 المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: سلاح روسيا