روسيا تدعم أسطول المحيط الهادئ بكاسحات جليد مميزة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية أن التحضيرات جارية لتجهيز سفينة عسكرية جديدة كاسحة للجليد، ستخصص لأسطول المحيط الهادئ في الجيش.

وتبعا لبيان صادر عن الخدمة "فإن الطاقم المخصص لسفينة Evpaty Kolovrat الروسية الجديدة الكاسحة للجليد تم تشكيله، ويستعد أفراده للتوجه للمصنع الذي صنعت فيه السفينة لاستلامها وإجراء اختبارات عليها".

وأشار البيان إلى شركة "ألماز" الروسية كانت قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2018، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري ، وكآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ، وأن السفينة حصلت على هيكل قوي ومدعم يمكنها من العمل في المياه التي تسكوها طبقات من الجليد تصل سماكتها إلى متر واحد".

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ويبلغ طول هذه السفينة 82 مترا، وعرضها 19م، ومقدار غزاحتها للمياه يعادل 4080 طنا، كما يمكنها الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية، وقطع 7600 ميل بحري في كل مهمة.

وجهّزت Evpaty Kolovrat بمعدات تمكنها من تنفيذ عمليات الشحن ونقل البضائع وعمليات دعم السفن الأخرى، وزودت بمنصات لحمل المروحيات، وزوارق إنقاذ وغواصات صغيرة.

المصدر: سلاح روسيا