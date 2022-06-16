هل ستدخل نسخة مطورة من دبابة Scorpion البريطانية متحف الدبابات في ضواحي موسكو؟

بدأ الحيش الأوكراني في استخدام مدرعات FV103 Spartan البريطانية، بصفتها نسخة مطورة من دبابة الاستطلاع الخفيفة Scorpion التي أنتجتها بريطانيا في السبعينات.

وتم تصنيع أجسامها من سبائك الألومينيوم التي تتحمل مقدمتها، كما يقال، الإصابات برصاص عيار 14.5 ملم الذي يطلق من مسافة 200 متر. أما جانباها ومؤخرتها فتتحمل الإصابات بعياري 7.62 ملم و5.45 ملم وشظايا صغيرة من الألغام والقذائف.

يبلغ وزنها القتالي 8172 كلغ، طولها 5125 ملم، عرضها 2134 ملم، وارتفاعها مع البرج المدرع 2260 ملم.

وغالبا ما ينتقد الخبراء ناقلات الأفراد المدرعة هذه بسبب اتساعها لعدد صغير من الأفراد، وهم 4 أفراد فقط، فضلا عن السائق وقائد العربة والرامي الموجه.

ويمكن أن تستخدم المدرعة رشاش عيار 7.62 ملم. بينما لا يصلح لها رشاش ثقيل دون أن تدخل فيه تعديلات.

وزُوّدت دبابات FV103 Spartan أولا بمحركات بنزين تنتج قوة 195 حصانا، ثم ظهرت على بعض المدرعات محركات ديزل تستخدم أنواعا مختلفة من الوقود. ومن غير المعلوم أي نوع من المحرك حصلت عليه Spartan الموردة لأوكرانيا.

ويمكن أن تسير المدرعة على الطريق المعبدة بسرعة 80 كلم/ساعة إلى مسافة 640 كلم. كما أعلن أنها يمكن أن تجتاز موانع مائية شريطة أن تركّب عليها تجهيزات خاصة.

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يذكر أن متحف الدبابات في ضواحي موسكو يمتلك نسخة واحدة من دبابات Scorpion البريطانية. ومن غير المستبعد أن تضاف إليها الآن Spartan التي تسلم الجيش البريطاني منها 30 عربة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا